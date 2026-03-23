Roma - Le parole del presidente americano cambiano il sentiment globale: Europa positiva, energia in calo e metalli preziosi in crescita mentre si riduce la tensione sui mercati finanziari Le Borse europee cambiano direzione e tornano in territorio positivo dopo una mattinata incerta, sostenute dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il rinvio degli attacchi all’Iran a seguito di colloqui giudicati costruttivi. Il nuovo scenario ha favorito un immediato miglioramento del clima sui mercati finanziari internazionali. L’indice Stoxx 600 registra un progresso intorno all’1%, trainato in particolare dai comparti tecnologico e industriale, mentre il settore energetico risente del calo delle quotazioni del greggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Borse in rialzo dopo Trump: petrolio giù, spread crolla e mercati volano

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