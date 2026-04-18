Holm Juve | ecco la strategia del club per provare a trattenere lo svedese senza spendere 15 milioni

Il club sta studiando una strategia per mantenere in rosa il giocatore svedese senza dover pagare i 15 milioni necessari per il riscatto dal Bologna. Attualmente, si sta valutando un rinnovo del contratto o altre soluzioni contrattuali che possano evitare l’esborso economico previsto. La trattativa tra le parti è ancora in corso, mentre il giocatore continua ad essere sotto osservazione. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Holm Juve: ecco la strategia del club per provare a trattenere lo svedese senza spendere i 15 milioni previsti dal riscatto dal Bologna. La sfida di domani contro il Bologna non sarà una gara come le altre per Emil Holm. Lo svedese, professionista solido e poco incline ai sentimentalismi, si ritrova ad affrontare i suoi ex compagni proprio nel momento cruciale della stagione. Dopo la convincente prestazione di Bergamo, dove è risultato tra i migliori in campo, l’esterno punta a confermare i progressi fisici per convincere definitivamente la dirigenza a puntare su di lui. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il legame tra Holm e la Juventus affonda le radici nell’infanzia, come testimoniato dalla foto con la maglia bianconera postata al suo arrivo a gennaio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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