Le squadre di hockey su ghiaccio si sono affrontate a Budapest, con l’Italia che ha ottenuto una vittoria di 7-0 contro la Cina. Della Rovere ha segnato quattro gol durante la partita. La gara si è conclusa con un risultato netto a favore delle azzurre, aprendo possibilità per il raggiungimento di un podio mondiale.

Le azzurre dell’hockey su ghiaccio hanno messo in mostra una forza devastante a Budapest, travolgendo la Cina con un netto 7-0 che accende le speranze per il podio mondiale. La prestazione della Nazionale femminile italiana, guidata dal tecnico Alexandre Tremblay, ha permesso al gruppo di accumulare 10 punti in classifica dopo tre vittorie e una sconfitta maturata ai rigori, mantenendo viva la possibilità di raggiungere un piazzamento storico nel Gruppo A. L’incontro è stato dominato da una Kristin Della Rovere straordinaria, capace di segnare quattro reti e fornire tre assist, ottenendo il riconoscimento come giocatrice migliore della partita e come atleta italiana più influente dell’intero torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey, poker di Della Rovere: l’Italia schiaccia la Cina 7-0

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: Della Rovere firma il poker

LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: gran gol di Della RovereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? RETEEE ITALIAAAA! Gran gol delle italiane con la serpentina di una scatenata Della Rovere, brava a...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: L'Italia cede ai tiri di rigore con la Francia ma prende un punto e resta davanti in classifica al Mondiale. A Budapest finisce 2-3, doppietta di Reyes per le azzurre; Mondiali Hockey Femminile 2026: l’Italia travolge la Cina 7-0 e chiude terza; LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Hockey: l'Italia batte 7-0 la Cina e chiude con tre vittorie il Mondiale di Budapest.

Hockey ghiaccio, Italia travolge la Cina 7-0 ai Mondiali: azzurre in corsa per una storica medagliaPoker di Della Rovere a Budapest: l’Italia chiude con tre vittorie e resta in lotta per il podio nel Gruppo A. Prestazione dominante della Nazionale femminile i ... sportface.it

Kristin Della Rovere completes a natural hat-trick! #WomensWorlds #IIHF @fisg_it x.com

Quando nel 1762 il cardinale Neri Maria Corsini acquistò il ritratto di papa Giulio II della Rovere, lo fece con la convinzione di portare nella propria collezione un capolavoro di Raffaello Sanzio. Il prezzo era alto, 450 scudi, ma l’effetto sugli ospiti doveva essere - facebook.com facebook