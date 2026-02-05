LIVE Italia-Francia 4-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | Della Rovere firma il poker

La partita tra Italia e Francia agli Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile si è conclusa con un risultato netto: 4-1 per le azzurre. Della Rovere ha segnato quattro gol, regalando una vittoria storica alla squadra italiana. Il pubblico ha riempito gli spalti, esplodendo di gioia dopo ogni rete. La nazionale italiana ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa una vittoria importante nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? GOOOOOL ITALIAAAAA! Pubblico in delirio per un'Italia straordinaria. Pressing ultra offensivo delle azzurre, con Della Rovere che approfitta del recupero del disco trafiggendo Philbert. 4? Finora non è giunta una reazione organizzata delle transalpine, che si affidano ad iniziative personali. 2? Doccia fredda per la Francia, ma manca un'eternità. 1? GOOOOOL ITALIAAAA! Giocata stellare di Fantin, che di rovescio manda il disco all'incrocio! Italia-Francia 3-1! TERZO PERIODO 16:24 Ci siamo, sta per iniziare l'ultimo e decisivo periodo. 16:10 In corso il rifacimento ghiaccio, si riprenderà tra poco più di 10 minuti.

