LIVE Italia-Slovacchia 3-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | gran gol di Della Rovere

Alle ore 12 si svolge la partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026. Le italiane sono in vantaggio con un gol di Della Rovere, che ha superato due avversarie con una serpentina prima di segnare. La partita è aggiornata in tempo reale attraverso una diretta online, con il risultato attuale che vede le italiane in testa con un punteggio di 3-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? RETEEE ITALIAAAA! Gran gol delle italiane con la serpentina di una scatenata Della Rovere, brava a superare due avversarie e trafiggere il portiere. Italia 3 Slovacchia 1. 11? Superata la metà del primo periodo con le azzurre avanti per 2-1. 9? Prova a reagire la Slovacchia, ma il tiro di Hlinkova non impensierisce Fedel. 8? GOOOL ITALIAAAA! Azione confusa risolta in mischia sottoporta con il vantaggio delle azzurre firmato da Reyes. 6? Continuiamo a presidiare il terzo delle nostre avversarie. 5? Altra occasione Italia con Della Rovere che impensierisce il portiere slovacco. 4? Dopo la doccia fredda le italiane hanno saputo reagire senza perdere la testa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: gran gol di Della Rovere LIVE Italia-Giappone 3-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Della Rovere firma il terzo golCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Un minuto al ritorno sul ghiaccio dell’azzurra. LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... L'ITALIA fa la storia! Le Azzurre battono 4-1 la Francia | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026