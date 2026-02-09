LIVE Italia-Giappone 3-2 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | storica qualificazione! Le azzurre volano ai quarti

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. È una vittoria che resterà nella storia, perché le azzurre hanno dimostrato di saper tenere testa a una squadra forte e ben organizzata. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con le italiane che hanno mostrato grinta e determinazione. Ora, le ragazze si preparano a proseguire il sogno olimpico, mentre i tifosi festeggiano un risultato mai raggiunto prima.

14:38 Di Fantin (doppietta) e Della Rovere le reti italiane, mentre Ukita e Shiga hanno illuso le asiatiche. 14:36 Ultimi 9 minuti di estrema sofferenza, ma le ragazze guidata da coach Bouchard hanno mostrato tutto il loro carattere, impedendo con ogni mezzo lecito la marcatura del pareggio alle nipponiche.

