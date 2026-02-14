LIVE Italia-USA 0-6 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre che vanno a caccia di un gol che sarebbe comunque storico

L’Italia ha subito un pesante 0-6 contro gli Stati Uniti nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi, una sconfitta che si è verificata dopo che Guerriero è stata penalizzata per due minuti per un colpo di cross-checking. La partita si sta svolgendo in diretta e le azzurre cercano ancora di segnare un gol che potrebbe diventare un momento storico per la squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:14 Penalità per Guerriero, finisce in panca puniti per 2 minuti a seguito di un Cross-Checking. Italia in 1+4 sul ghiaccio. 08:00 Harvey prova ancora a creare pericoli. 10:55 Si riprende dopo un'interruzione per pulire il ghiaccio. 12:40 Durante ancora attentissima fra i pali: arriva a 33 parate su 39 tiri. 14:30 Scorre il tempo, ci si avvicina sempre di più verso la fine del match. 16:00 Gli Stati Uniti onorano l'impegno fino all'ultimo. Non abbassano il ritmo, questo vuol dire portare estremo rispetto verso l'Italia. 18:26 Italia che lotta ancora sul ghiaccio della Rho Ice Hockey Arena.