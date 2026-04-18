Un calciatore ha dichiarato che avere giocatori forti individualmente non basta per far funzionare una squadra. La sua intervista è arrivata alla Cetilar Arena, che si prepara a ospitare una partita tra Pisa e Genoa in occasione della 33ª giornata di Serie A. La sfida rappresenta un momento importante del campionato e si svolgerà nel prossimo futuro.

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© Calcionews24.com - Hiljemark svela: «Per far carburare una squadra non basta mettere elementi individualmente forti»

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