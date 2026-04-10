Dopo la sconfitta contro la squadra di Napoli, l'allenatore del Milan ha annunciato di non considerare più la corsa allo scudetto, concentrandosi invece su un piazzamento che garantisca la partecipazione alle competizioni europee più importanti. La squadra viene descritta come pronta a puntare su una fase finale di stagione con obiettivi diversi rispetto a quelli iniziali. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e riflessioni all’interno del club.

Èstato lo stesso Allegri, con molto realismo, a chiudere ogni possibilità di discorso scudetto dopo la sconfitta di Napoli. E, viene da dire, è già stata una piccola “impresa” mantenere le speranze fino a sette giornate dalla fine. Perché le potenzialità del Milan non potevano permettere di reggere il confronto con club che partivano da posizioni completamente diverse - non bisogna dimenticare che i rossoneri sono arrivati decimi nello scorso campionato - e hanno operato in maniera molto più profonda sul mercato. Perché è vero che in estate sono stati spesi, non investiti, parecchi soldi ad esempio per Nkunku o magari per Jashari che non ha potuto rendere per il suo valore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, basta "nomi", basta transizione. Regala ad Allegri una squadra da scudetto

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