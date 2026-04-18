Hezbollah ' neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell' attacco a Unifil in Libano'

Hezbollah ha dichiarato di negare ogni coinvolgimento nell’attacco contro le forze di Unifil in Libano. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza fornire dettagli aggiuntivi sull’incidente o sulle circostanze dell’attacco. La posizione del gruppo è stata resa nota senza ulteriori precisazioni o commenti. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, senza che siano state emerse responsabilità specifiche fino a questo momento.

"Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro Unifil ". Lo afferma Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all'attacco contro i caschi blu francesi a Ghandouriyeh, nel sud del Libano, che ha portato alla morte del sergente maggiore Florian Montorio e al ferimento di tre suoi commilitoni. (ANSA-AFP).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hezbollah, 'neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco a Unifil in Libano' Notizie correlate Libano, Israele all’attacco: Hezbollah e Beirut nel mirino, Unifil colpita, spettro invasione di terraLa guerra in Libano è ormai a tutti gli effetti un conflitto parallelo a quella Terza guerra del Golfo che sta portando nel caos e insanguinando il... Casco blu francese ucciso in Libano, Macron: “Pensiamo sia stato Hezbollah”. L’Unifil confermaUn soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo un attacco contro i caschi blu in Libano. Panoramica sull’argomento Hezbollah, 'neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco a Unifil in Libano'(ANSA-AFP) - BEIRUT, 18 APR - Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro Unifil. Lo afferma Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all'attacco contro i caschi blu francesi a Gha ... ansa.it Hezbollah: nessun coinvolgimento nell'uccisione del soldato francese in Libano«Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro Unifil». Lo ha affermato Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all'attacco contro i caschi blu francesi a Ghandouriyeh, nel sud del ... avvenire.it