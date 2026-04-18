Hermoso risponde a Krstovic | 1-1 tra Roma e Atalanta

Nella 33ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta si sono affrontate sul campo con un risultato di 1-1. La partita si è conclusa con il pareggio, mantenendo entrambe le squadre nelle rispettive posizioni di classifica. I giallorossi hanno raggiunto il Como, mentre i nerazzurri si sono confermati al settimo posto. La gara ha visto un gol di Hermoso e una risposta di Krstovic.

I giallorossi agganciano il Como, i nerazzurri si confermano settimi. ROMA - Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Alla rete di Krstovic al 12' risponde Hermoso a fine primo tempo. Un punto che permette alla Roma di agganciare il Como, sconfitto ieri dal Sassuolo, ma non di raggiungere momentaneamente la Juventus, quarta e impegnata domani con il Bologna. La Dea, invece, si conferma settima a -4 dagli avversari di stasera. Gasperini ospita all'Olimpico la "sua" Atalanta e lo fa a una settimana dalle rumorose dichiarazioni di Ranieri. Il tecnico giallorosso ritrova Mancini in difesa, mentre deve ancora fare a meno di Wesley.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hermoso risponde a Krstovic: 1-1 tra Roma e Atalanta Notizie correlate Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a KrstovicÈ terminato sull’1-1 il confronto tra Roma e Atalanta, valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A e disputato allo stadio Olimpico, al... Diretta gol Serie A LIVE: Hermoso risponde a Krstovic, 1-1 Roma AtalantaCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Contenuti e approfondimenti L’Atalanta frena la Roma, a Krstovic risponde Hermoso: ambizioni giallorosse di Champions più lontaneAll'Olimpico gara frizzante tra Roma e Atalanta con i nerazzurri subito avanti con Krstovic poi raggiunti poco prima dell'intervallo da Hermoso ... fanpage.it Hermoso risponde a Krstovic: 1-1 tra Roma e AtalantaROMA (ITALPRESS) - Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Alla rete di Krstovic al 12' risponde Hermoso a fine pr ... italpress.com