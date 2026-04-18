Hellas Verona - Milan le probabili formazioni Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto

Da veronasera.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di sei settimane senza ottenere punti, l’Hellas Verona si prepara ad affrontare il Milan in una partita che potrebbe essere decisiva per la loro stagione. La squadra cerca di trovare fiducia in vista di un incontro che, secondo alcuni, potrebbe rappresentare un punto di svolta. La sfida si svolge in un momento in cui le partite di fine campionato spesso portano sorprese e situazioni imprevedibili.

Oltre sei settimane senza punti raccontano più di qualsiasi classifica lo stato di crisi dell’Hellas Verona, ma la vigilia della sfida contro il Milan riporta inevitabilmente alla memoria anche pagine sportive ben più luminose. Domenica 19 aprile, allo stadio Bentegodi, i gialloblù affrontano una.🔗 Leggi su Veronasera.it

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