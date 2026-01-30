Cagliari - Hellas Verona le probabili formazioni Silenzio stampa per i gialloblu e la salvezza appesa a un filo

A Cagliari, l’Hellas Verona si presenta con poche speranze e tanti problemi. I numeri sono impietosi: dodici sconfitte, l’ultima contro l’Udinese, e solo due vittorie in tutto il campionato. I gialloblù cercano di resistere, ma la salvezza sembra sempre più lontana. La squadra non fa parlare, mantiene il silenzio stampa e si prepara a una partita cruciale per evitare il tonfo definitivo.

Mister Zanetti non ha parlato alla vigilia del match contro i sardi in programma sabato sera. Dal mercato arriva in prestito Sandi Lovric

