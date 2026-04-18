Helena Prestes sotto accusa | Trascuri il tuo cane la replica stizzita dell’ex gieffina

Helena Prestes si trova al centro di una discussione pubblica dopo un'accusa riguardante il suo cane, con una risposta che ha suscitato reazioni. L’ex concorrente di un reality show ha replicato in modo deciso alle accuse, che riguardano il modo in cui si prende cura del suo animale domestico. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, alimentando conversazioni sui social e sui mezzi di informazione.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano che ormai la segue da diverso tempo. In queste ultime ore, l'ex finalista del Grande Fratello è finita sotto accusa per il suo modo di gestire il suo cane. Alcuni utenti hanno accusato la modella brasiliana di stare trascurando il suo animale a 4 zampe a causa dei continui viaggi sia in Italia che all'estero. Parole che non hanno lasciato indifferente l'ex gieffina, che ha deciso d'intervenire per fare chiarezza. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X, dove ha replicato alle critiche: "La gente sempre che parla a vanvera del mio cane, potrei scrivere un libro per raccontare la nostra storia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes sotto accusa: “Trascuri il tuo cane”, la replica stizzita dell’ex gieffina Notizie correlate Leggi anche: Helena Prestes sotto accusa: “la beneficenza si fa in silenzio”, la replica dell’ex gieffina Leggi anche: Helena Prestes vittima di body shaming: la risposta dell’ex gieffina Altri aggiornamenti Temi più discussi: Helena Prestes sotto accusa: la beneficenza si fa in silenzio, la replica dell’ex gieffina; Helena Prestes parole di elogio per l’ex gieffina | ecco quali; Javier Martinez non ti sopporta più: la risposta di Helena Prestes all’hater; Gfvip, Raimondo Todaro nel mirino del web: 'Ha giurato sulla figlia, battuta infelice'. Helena Prestes sotto accusa: Trascuri il tuo cane, la replica stizzita dell’ex gieffinaRicevi le ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sulla ? per aggiungerci ai preferiti! ilsipontino.net Helena Prestes sotto accusa: la beneficenza si fa in silenzio, la replica dell’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione mediatica. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello 2024 è rimasta vittima di un attacco ... ilsipontino.net La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez non potrebbe andare meglio e a provarlo sarebbero anche alcune confidenze che la 35enne ha fatto ai fan in live su TikTok. Nonostante i mille impegni di lavoro che la aspettano, la modella ha svelato ch - facebook.com facebook