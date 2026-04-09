Helena Prestes, nota ex concorrente del Grande Fratello 2024, è al centro di una discussione online. Recentemente, è stata coinvolta in un episodio in cui è stata criticata sui social media. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato l’ex gieffina a rispondere pubblicamente. La vicenda si sviluppa nel contesto di una polemica che coinvolge anche affermazioni legate alla beneficenza e al modo di fare beneficenza.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione mediatica. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello 2024 è rimasta vittima di un attacco social. Tutto è iniziato quando la donna ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha annunciato di aver devoluto le donazioni ricevute durante le sue dirette Tiktok ad un orfanotrofio di Bali. Un gesto lodevole che ha suscitato anche alcune critiche. In particolare, un utente ha commentato in questo modo il comunicato pubblicato da Helena Prestes sul vecchio Twitter: "La beneficenza si fa in silenzio non per ottenere due followers in più." Parole che non hanno lasciato indifferente la compagna di Javier Martinez, che ha deciso d'intervenire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes sotto accusa: “la beneficenza si fa in silenzio”, la replica dell’ex gieffina

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Helena Prestes e il gesto che le fa onore: cosa ha fatto l’ex gieffinaE' un momento d'oro per Helena Prestes sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

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