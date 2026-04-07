Helena Prestes, modella brasiliana nota anche per aver partecipato a un reality show, si trova attualmente a Monte Carlo per un evento legato a un marchio di abbigliamento con cui collabora da diversi anni. Recentemente, l’ex gieffina è stata al centro di polemiche legate a commenti di body shaming, ai quali ha deciso di rispondere pubblicamente. La modella sta vivendo un periodo di successi professionali e si mostra determinata a continuare la sua carriera.

Helena Prestes sta vivendo un periodo di importanti successi. La modella brasiliana si trova a Monte Carlo per prendere parte ad un evento con un brand d'abbigliamento, con cui collabora da diverso tempo. Per l'occasione, l'ex gieffina ha fatto una diretta nel suo profilo TikTok dov'è sempre molto attiva. La donna ha voluto aggiornare i suoi fans su quello che farà nella cittadina monegasca, al centro dell'attenzione in questo momento per il torneo di terra rossa dove vi sono presenti i più importanti campioni di tennis. Durante la diretta, Helena Prestes ha voluto rispondere a delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes vittima di body shaming: la risposta dell’ex gieffina

“Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”: la sconcertante risposta ad una cliente. “Sono vittima di body shaming, ho chiamato gli avvocati”La donna, attraverso i suoi legali ha chiesto alla direzione del negozio innanzitutto le scuse e poi anche un risarcimento per i danni morali subiti...

Helena Prestes infiamma la rete: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov'è...

Temi più discussi: Helena Prestes e l’appello per i fans: Fermate l’onda d’odio, l’accaduto; Disavventura per Helena Prestes | cos’è successo all’ex gieffina; Disavventura per Helena Prestes: cos’è successo all’ex gieffina; Shaila Gatta nel libro attacca Signorini: 'Mai saputo il motivo del suo accanimento'.

Disavventura per Helena Prestes: cos’è successo all’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del suoi fans. La modella influencer è solita aggiornare il suo pubblico nei suoi canali social dov'è ... ilsipontino.net

Helena Prestes, sfogo in difesa di Javier: 'Smettetela di attaccarlo, è dolce e presente'Qualche ora fa Helena è volata in Brasile per andare a trovare il padre, vittima di un incidente (pare una brutta caduta) che ha allarmato tutta la famiglia. Prima di salire sull'aereo che la ... it.blastingnews.com

«Mi sento veramente protetta da lui, è come se stessi curando la bambina che è in me» - Helena Prestes su Javier Martinez - facebook.com facebook