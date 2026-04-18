Helena Prestes, ex concorrente di reality show, ha recentemente vissuto un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. La sua presenza in diverse località italiane e straniere viene segnalata frequentemente, con nuove tappe e incontri. La sua attività pubblica e le apparizioni pubbliche sono oggetto di discussione tra i follower, che seguono con interesse ogni suo movimento.

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico che la segue in ogni sua avventura in giro per l'Italia e l'estero. Nelle ultime ore, la modella brasiliana ha stupito i propri fans, rendendosi protagonista di un'esperienza da brividi. La donna ha annunciato con un video pubblicato su Tiktok che avrebbe fatto paracadutismo a Roma. L'ex gieffina è una grande appassionata della pericolosa disciplina sportiva, tanto da aver ottenuto il patentino per lanciarsi in aria alcuni anni fa. Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede mangiare un pezzo di pizza dopo aver concluso la giornata in cielo: "Dopo aver volato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, esperienza da brividi per l’ex gieffina: cosa ha fatto

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