Hashish e soldi in Vettovaglie | 24 persone sottoposte a controllo nella notte

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, i carabinieri hanno effettuato controlli nella zona di piazza delle Vettovaglie a Pisa. Durante le operazioni, sono state identificate 24 persone e sono stati trovati hashish e denaro contante. Le autorità hanno proseguito con verifiche e ispezioni in diversi punti dell’area, senza che siano stati segnalati incidenti o arresti.

Controlli dei carabinieri la notte scorsa, tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, nella zona di piazza delle Vettovaglie a Pisa per contrastare lo spaccio di droga ed episodi di criminalità.Nel corso del servizio i militari hanno deferito in stato di libertà due persone. La prima è stata controllata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Striscioni anti-degrado, protesta in Vettovaglie. Messaggi nella nottePisa, 9 marzo 2026 – Piazza delle Vettovaglie senza spaccio, senza risse e senza alcolici ai minorenni. Si aggira in piazza delle Vettovaglie per spacciare hashish: arrestatoProseguono i controlli per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel cuore del centro storico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hashish e soldi in casa, arrestato 62enne a Settimo; Spaccio ai giardini della Fiumara, tre arresti: sequestrati hashish e soldi in contanti -; Bolzano, due nordafricani 49enni scovati con hashish e cocaina in quantità e una montagna di soldi | 7 aprile; Via Decumana, cocaina e soldi in casa: doppio arresto alla Barca. A scuola con hashish e soldi in tascaE' successo in una scuola superiore del Biellese. Intervento della squadra mobile. A scuola con hashish e soldi in tasca ... laprovinciadibiella.it In auto un etto di hashish: «Mi pagano per vendere»Landriano. Giravano in auto in un’area nota per lo spaccio e i loro movimenti hanno insospettito i carabinieri. Così è scattato il controllo che ha portato all’arresto di G.P, 19enne residente a Landr ... laprovinciapavese.gelocal.it Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina ift.tt/rThQMSV x.com Sequestrati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento: l’operazione dei Carabinieri - facebook.com facebook