striscioni anti degrado protesta in vettovaglie messaggi nella notte

Nella notte, in piazza delle Vettovaglie a Pisa, sono stati esposti alcuni striscioni con messaggi contro il degrado. La protesta si è concentrata sulla presenza di spaccio, risse e consumo di alcol tra i minorenni. L’obiettivo dichiarato è quello di richiamare l’attenzione su questi problemi. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine durante l’evento.

Pisa, 9 marzo 2026 – Piazza delle Vettovaglie senza spaccio, senza risse e senza alcolici ai minorenni. Bene. Chi può dire diversamente? Striscioni appesi sulle colonne. Roba costosa. Scritte bicolore su manifesti costosi. Quindi è opera “benemerita” del Comune. No. Tutt’altro. Nella notte tra sabato e domenica sono comparsi questi sontuosi striscioni, costosi, bicolore, su materiale plastico e collocati ad un’altezza dove si arriva con scale. Tutti gli strasciconi manifesti sono collocati alla stessa altezza e ci vuole professionalità. Tutto premeditato ed orchestrato nella notte fonda tra sabato e domenica all’alba. La Nazione il giorno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

