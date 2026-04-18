Ha un incidente in moto e precipita per 8 metri in una scarpata a Marcellina | soccorso centauro

Un incidente si è verificato a Marcellina, dove un motociclista è caduto da un’altezza di otto metri in una scarpata. L’uomo stava percorrendo una strada quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il centauro e lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando è uscito fuori strada ed ha fatto un volo di 8 metri in una scarpata: paura per un centauro a Marcellina.🔗 Leggi su Fanpage.it Lo trovo a terra dopo un incidente… e chi l’ha causato scappa via Notizie correlate Camion precipita in una scarpata per centinaia di metri, muore il conducente: l’incidente a CatanzaroTragico incidente a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata per alcune centinaia di metri. Leggi anche: Fisciano, operaio precipita in una scarpata: salvato dal Soccorso Alpino Contenuti di approfondimento Si parla di: MARCELLINA – Carambola tra 4 auto sulla via Maremmana. Ha un incidente in moto e precipita per 8 metri in una scarpata a Marcellina: soccorso centauroStava viaggiando in sella alla sua moto quando è uscito fuori strada ed ha fatto un volo di 8 metri in una scarpata: paura per un centauro a Marcellina ... fanpage.it Incidente a Marcellina, motociclista precipita in una scarpata: salvataggio in corsoLa moto che schizza via per un incidente e precipita in una scarpata. Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, nel territorio di Marcellina. Nell’incidente l’uomo è cad ... msn.com