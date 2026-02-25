Camion precipita in una scarpata per centinaia di metri muore il conducente | l'incidente a Catanzaro

Tragico incidente a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata per alcune centinaia di metri. Morto il conducente, il 61enne Antonio Nisticò. Sul posto i Vigili del Fuoco per le complesse operazioni di recupero e i Carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

