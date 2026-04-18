Guzzi in acqua all’Argentario Il Palio riparte dalla Primavera

Al Monte Argentario si sono svolti i primi eventi dell’anno legati al Palio Marinaro, con la messa in acqua di alcune imbarcazioni. Questa manifestazione segna l’avvio ufficiale delle attività previste per il 2026, dopo le discussioni e le notizie che hanno coinvolto l’edizione del 2025. La partenza delle iniziative si concentra sulla stagione primaverile, con l’obiettivo di riprendere il ritmo delle tradizionali competizioni marittime.

MONTE ARGENTARIO Guzzi in acqua, finalmente arriva il primo evento dell’anno legato al Palio. Si aprono le danze delle manifestazioni 2026 del Palio Marinaro dell’Argentario, che tanto ha fatto e sta facendo parlare per quello che è accaduto dopo l’edizione del 2025. Domenica 26 arriva quindi la 19esima edizione della Festa di Primavera, che vedrà impegnate le donne nella sfida remiera nello Stadio di Turchese. L’evento segna simbolicamente l’inizio degli appuntamenti legati al Palio con una giornata all’insegna dei colori e dei sapori. Il programma prenderà il via alle 11 con l’apertura degli stand dei rioni, seguita alle 12 da quelli gastronomici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guzzi in acqua all’Argentario. Il Palio riparte dalla Primavera Notizie correlate Moto Guzzi riparte dalla storia: nuovo impianto e integrativoMandello del Lario (Lecco) – Una nuova fabbrica, più moderna, sicura, confortevole. Palio Marinario dell’Argentario, le squalifiche sono ufficialiIl rione Valle ha ufficialmente perso il Palio Marinario dell’Argentario 2025, una decisione senza precedenti che segna una svolta nella storia della...