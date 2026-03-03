Moto Guzzi riparte dalla storia | nuovo impianto e integrativo

A Mandello del Lario, Moto Guzzi ha inaugurato un nuovo impianto produttivo più avanzato e sicuro, pensato per migliorare le condizioni di lavoro. Contestualmente è stato firmato un nuovo contratto integrativo aziendale che coinvolge circa 150 dipendenti fissi, con possibilità di assunzioni aggiuntive. La produzione riparte con un'attenzione rinnovata alla qualità e alle esigenze dei lavoratori.

Mandello del Lario (Lecco) – Una nuova fabbrica, più moderna, sicura, confortevole. Ma anche un nuovo contratto integrativo aziendale per i quasi 150 dipendenti fissi, che potrebbero aumentare. La paura della chiusura e la lunga stagione delle lotte e delle rivendicazioni sindacali sono solo lontani ricordi alla Moto Guzzi di Mandello del Lario, sul lago di Como, la storica fabbrica dove ininterrottamente dal 1921 vengono sognate, progettate e costruite le motociclette ’dell’Aquila’. CARDINI LECCO MANDELLO DEL LARIO = REPARTI PRODUTTIVI DELLA MOTO GUZZI - ARCHIVIO Il nuovo impianto. I nuovi impianti, realizzati riqualificando il vecchio stabilimento dietro il mitico cancello rosso, sono pronti: l’area industriale è passata da 30mila a 38mila metri quadrati con una capacità produrre fino a 30mila veicoli all’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moto Guzzi riparte dalla storia: nuovo impianto e integrativo Assemblea dei lavoratori Moto Guzzi sull’accordo integrativoNello stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si è svolta l’assemblea dedicata alla presentazione e all’approfondimento dell’ipotesi di accordo... Moto Guzzi, nuovo stabilimento a Mandello del Lario nel 2026: quando e come saràMandello del Lario (Lecco), 24 dicembre 2025 – Novità in vista per il marchio Moto Guzzi: lo storico stabilimento di Mandello del Lario, dove il...