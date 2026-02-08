Palio Marinario dell’Argentario le squalifiche sono ufficiali

Questa mattina l’Ente Palio Marinaro ha annunciato ufficialmente che il rione Valle non parteciperà più al Palio Marinario dell’Argentario 2025. La decisione arriva dopo le squalifiche che hanno coinvolto il rione, e rappresenta un episodio senza precedenti nella storia della gara. La comunicazione è arrivata in modo ufficiale il 8 febbraio 2026, lasciando molti con il fiato sospeso.

Il rione Valle ha ufficialmente perso il Palio Marinario dell’Argentario 2025, una decisione senza precedenti che segna una svolta nella storia della competizione e che è stata comunicata dall’Ente Palio Marinaro questo 8 febbraio 2026. La squalifica, giunta al termine di un complesso procedimento antidoping che ha coinvolto un vogatore del rione, è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Regata lo scorso 5 febbraio e comporta la restituzione del Palio e dei premi conquistati. La vicenda, che si trascina da settembre 2025, ha visto l’Ente Palio mantenere un rigoroso silenzio operativo, volto a tutelare l’indagine in corso e a evitare speculazioni, fino alla ricezione degli atti ufficiali dalle autorità competenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palio Marinario Argentario

La vicenda doping al Palio dell’Argentario si fa più chiara.

Questa mattina si è disputato il Palio marinaro di Argentario.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palio Marinario Argentario

Argomenti discussi: Palio marinaro Argentario, gara regolare ma Palio alla Fortezza: applicato l’articolo 48; Palio Marinaro, la svolta. Il Consiglio di regata revoca la vittoria al Valle; Palio Marinaro dell’Argentario, decide il Consiglio di regata; Palio dell’Argentario 2025, polemiche e paese diviso dopo la decisione del Consiglio di Regata.

Palio Marinaro dell’Argentario. Domani l’assegnazione dei guzzi si prende tutta la scenaIl Palio Marinaro apre l’edizione numero 81. L’Ente Palio ufficializza il calendario degli eventi che porteranno tutti gli appassionati a vivere il mese più intenso dell’anno, che si aprirà domani con ... lanazione.it

Palio Marinaro, la svolta. Il Consiglio di regata revoca la vittoria al ValleIeri la riunione durata più di due ore per decidere dopo il caso di doping. L’edizione 2025 viene assegnata a Fortezza. Ma ci sarà il ricorso biancoleste. msn.com

Lifebox Streaming. . Live streaming n.580 - Post Consiglio di Regata - Intervista con il Sindaco e il Capitano dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario. facebook