Guida col telefono in mano e non si ferma all' alt della Locale | inseguimento tra le strade della movida a Milano

Durante la sera di ieri, un veicolo è stato inseguito nelle vie della movida milanese dopo che gli agenti di polizia locale hanno ordinato l’alt, senza ricevere risposta. La polizia ha cercato di bloccare l’auto, ma il conducente ha proseguito la marcia, ignorando i segnali di fermata. La scena si è svolta tra strade affollate, con le forze dell’ordine che hanno inseguito il veicolo per diversi minuti.

Gli agenti di polizia locale gli hanno intimato l'alt dopo averlo notato mentre guidava col telefono in mano. Anziché fermarsi, l'automobilista (un ragazzo di 21 anni) ha accelerato e ha tentato di scappare. Ne è nato un inseguimento prima in auto, poi a piedi, che si è concluso con l'arresto del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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