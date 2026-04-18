La guerra in Iran sta attirando l’attenzione per le sue ripercussioni oltre il fronte militare, con particolare attenzione alla disponibilità di medicinali in Europa e in Italia. Il conflitto nel Golfo Persico potrebbe influenzare la catena di approvvigionamento di farmaci, già soggetta a fragilità. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra operatori del settore e istituzioni sanitarie, che monitorano attentamente eventuali ripercussioni sulla distribuzione dei prodotti farmaceutici.

La guerra in Iran non riguarda solo energia e geopolitica. Il conflitto in corso nel Golfo Persico rischia di avere conseguenze dirette anche sulla disponibilità di farmaci in Europa e in Italia, mettendo sotto pressione una filiera già fragile. Il punto critico è lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi commerciali globali, oggi fortemente condizionato dalle tensioni militari. Da qui passa una quota rilevante non solo di petrolio, ma anche delle materie prime necessarie alla produzione farmaceutica. La connessione tra guerra e medicinali non è immediata, ma è strutturale. Gran parte dei farmaci moderni dipende infatti da derivati petrolchimici: dal paracetamolo agli antibiotici, fino ai farmaci per il diabete e alle terapie oncologiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Guerra Iran, farmaci a rischio: cosa può succedere in Italia nelle prossime settimane

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