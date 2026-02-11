Meteo cos’è lo stratwarming e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

Il clima in Italia potrebbe cambiare nelle prossime settimane a causa dello stratwarming, un fenomeno atmosferico che si ripete circa ogni due anni. Questo fenomeno potrebbe portare qualche ondata di freddo tra fine febbraio e inizio marzo. Le previsioni indicano che le temperature potrebbero scendere, creando condizioni più rigide rispetto ai mesi recenti. Gli esperti monitorano attentamente la situazione per capire come si evolverà.

Lo stratwarming, un fenomeno atmosferico che si verifica con una frequenza media di circa biennale, potrebbe portare a qualche episodio di freddo in Italia tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nonostante il riscaldamento repentino della stratosfera polare, gli esperti rassicurano che non ci sarà un’ondata di gelo generalizzata, ma piuttosto un’intensificazione del normale clima invernale in alcune zone della penisola. Il termine “stratwarming” descrive un processo di riscaldamento improvviso della stratosfera polare, una regione dell’atmosfera terrestre situata tra i 10 e i 50 chilometri di altitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Meteo Cos e lo stratwarming

Questa settimana il clima in Italia sta cambiando di colpo.

Ultime notizie su Meteo Cos e lo stratwarming

Argomenti discussi: Cos’è lo stratwarming, perché se ne sta parlando e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni sul fronte meteo; Vortice polare verso il collasso secondo le previsioni, lo stratwarming potrebbe colpire anche l'Italia; Video Meteo Oggi; Yosemite, torna la Cascata di Fuoco: il meteo decide lo spettacolo.

Cos’è lo stratwarming?È un fenomeno che, in media, ricorre ogni due anni e potrebbe favorire tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo un abbassamento delle temperature in parte della penisola Lo stratwarming non è un fe ... tg24.sky.it

Cos’è lo stratwarming, perché se ne sta parlando e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni sul fronte meteoIl climatologo Giulio Betti spiega a Fanpage.it cosa è lo stratwarming e perché no, non porterà un'ondata di gelo come quella che nel 1985 paralizzò ... fanpage.it

Si sente parlare spesso dello stratwarming come di un fenomeno eccezionale, ma in realtà è piuttosto comune", spiega Giulio Betti, climatologo del CNR. Da qualche tempo, la parola "stratwarming" ricorre spesso nei notiziari dedicati al meteo. Questo termine - facebook.com facebook