Un'azienda di tecnologia aeronautica con sede a Caserta si trova al centro di una crisi internazionale, dopo essere stata coinvolta in tensioni tra Russia e altri paesi. La società, nota per la sua specializzazione nei droni e nei sistemi aeronautici, è finita sotto l’attenzione delle autorità russe, che hanno espresso preoccupazioni relative alle sue attività. La vicenda si inserisce in un quadro di crescenti tensioni geopolitiche e dispute legate all’utilizzo di tecnologie militari.

Da realtà altamente specializzata nel settore aeronautico a nodo sensibile di una crisi geopolitica globale. La CMD Avio, con direzione generale nel cuore della provincia di Caserta (a San Nicola la Strada), finisce al centro di un caso internazionale dopo essere stata inserita in un elenco.🔗 Leggi su Casertanews.it

Ucraina, la battaglia del Donbass. Droni di Kiev sulla Russia

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