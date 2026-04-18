Gubbio torna da Sassari con un pareggio che permette di mantenere la qualificazione ai playoff, arrivata ormai alla quinta volta consecutiva per la squadra rossoblù. Nonostante le difficoltà numeriche, la formazione umbra ha ottenuto un risultato positivo in trasferta, consolidando la propria presenza nella fase finale della stagione. La partita si è conclusa senza vincitori, ma con un risultato che favorisce il proseguimento del cammino in campionato.

Gubbio, 18 aprile 2026 – È un Gubbio che nonostante l’emergenza numerica torna da Sassari con un pari e la qualificazione matematica ai playoff, la quinta consecutiva per la società rossoblù. Di Carlo si presenta al “Vanni Sanna” con solo 15 giocatori di movimento a disposizione e nonostante le assenze la sua squadra mette in campo una prestazione fatta di attenzione e voglia di portare a casa un punto. In una situazione di difficoltà numerica come questa l’atteggiamento è fondamentale e il Gubbio offre un buon approccio alla gara, ma è la Torres a essere pericolosa nei primi 45’. Ci prova dopo 9’ l’ex di turno, Di Stefano, che dal limite manda alto col mancino, mentre al 15°, su una punizione tagliata di Mastinu, è Krapikas che sulla deviazione ravvicinata di Baldi si esalta e con un super riflesso salva i suoi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, punto prezioso a Sassari

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