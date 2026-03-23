Fucecchio 1 Castelnuovo 1 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri (73’ Fanara), Cristodaro (73’ Sgherri), Agostini (80’ Fiorini), Geniotal, Princiotta (77’ Badalassi). (A disp.: Rocchi, Berhoxha, Guerrucci, Cardini, Gjoni). All.: Menichetti. CASTELNUOVO: Biggeri, Quilici, Ramacciotti, Cecilia (86’ Bigondi), Leshi, Rossi, Casci, Cecchini, Nardi (49’ Fall), El Hadoui, Micchi (86’ Condé). (A disp.: Barghini, Lunardi, Marcovina, Caiaffa, Gasperoni, Papi). All.: Di Stefano. Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata (assistenti: Andreano di Prato e Freschi di Pisa). Reti: 25’ El Hadoui; 40’ Cristodaro. FUCECCHIO - Punto prezioso per il Castelnuovo, al "Corsini", che, a tre giornate dalla fine, avvicina ulteriormente i gialloblu alla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A" Castelnuovo, un punto prezioso

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