Pep Guardiola è sicuro: il prossimo anno il Manchester City sarà al massimo. Il tecnico spagnolo ha confermato che Rodri, il suo centrocampista chiave, sta bene e potrà essere determinante nella prossima stagione. Guardiola non ha dubbi: il team ha tutte le carte in regola per puntare in alto.

Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Calciomercato Juve, Spalletti spinge per quel nerazzurro: il club fissa il prezzo. Le ultime in vista di giugno Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Totti Roma, il ritorno prende forma: un dettaglio può cambiare tutto. La mossa dei Friedkin Kvaratskhelia, annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni: come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione Nuovo allenatore Marsiglia: chi sarà il sostituto di De Zerbi? Un nome in pole position, è appena stato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, Guardiola non ha dubbi sul suo big: «La prossima stagione sarà al top». A chi ha fatto riferimento!

Approfondimenti su Manchester City

Il Manchester City ha già individuato il possibile successore di Guardiola, pronto a lasciare il club al termine della stagione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Manchester City

Argomenti discussi: Il Manchester City vince a Liverpool ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: Bisogna prendersi un caffè; Guardiola va subito da Tonali alla fine di Manchester City-Newcastle: cosa gli ha detto; Manchester City, Guardiola: Come si è impassibili di fronte alle guerre?; Guardiola: ridurre il vantaggio dell'Arsenal è una distrazione, non una motivazione.

Il Manchester City vince a Liverpool ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: Bisogna prendersi un caffèPep Guardiola ha invitato i giocatori del Manchester City a prendere un caffè per ritrovare la calma sottoporta dopo il successo di 'Anfield'. goal.com

Pep Guardiola sta davvero lasciando il Manchester City? La verità dietro le voci di addio, dove potrebbe andare e chi prenderebbe il suo postoIl contratto di Guardiola col Manchester City scade nell'estate del 2027 ma secondo alcune voci il rapporto potrebbe interrompersi con dodici mesi d'anticipo. Cosa c'è di vero? E chi prenderebbe il su ... goal.com

Eccezionale Parata di Donnarumma in Liverpool - Manchester City 1-2 - facebook.com facebook

Blitz del Manchester City a Liverpool, ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: "In area di rigore dobbiamo prenderci un caffè" x.com