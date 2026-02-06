Amorim non aveva capito niente di Mainoo con Carrick è diventato insostituibile allo United e punta ai Mondiali

Kobbie Mainoo si è preso il suo spazio al Manchester United. Amorim, che non vedeva molto in lui, ora è fuori gioco: sotto Carrick, il giovane inglese è diventato un punto fermo. Con le sue prestazioni, potrebbe anche conquistare un posto in nazionale per i Mondiali. La sua crescita ha sorpreso molti, soprattutto chi lo aveva dato per partente.

Kobbie Mainoo è diventato un calciatore indispensabile al Manchester United. Ruben Amorim lo considerava pochissimo, tant'è che sembrava in partenza ( con il Napoli pronto a ingaggiarlo ), ma sotto la guida di Michael Carrick potrebbe puntare a un posto al Mondiale con l'Inghilterra. Il Times scrive: Tre minuti dopo l'inizio del secondo tempo della partita del Manchester United contro il Fulham, Mainoo ha raggiunto 228 minuti giocati in Premier League sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick, lo stesso numero di minuti totalizzati in 12 precedenti presenze in campionato sotto Ruben Amorim e Darren Fletcher.

