Colpo di scena | Bonacorsi passerà al gruppo misto

Durante la seduta del consiglio comunale di Mondolfo di giovedì sera, Anteo Bonacorsi, leader del gruppo di minoranza ‘Futura, tu al centro’, ha annunciato che nei prossimi giorni passerà al gruppo misto. L’annuncio è stato fatto all’inizio dei lavori, senza ulteriori dettagli sulle ragioni del cambio di appartenenza politica. La decisione di Bonacorsi rappresenta un cambiamento nel quadro politico locale.

Colpo di scena durante la seduta del consiglio comunale di Mondolfo svoltasi giovedì sera. Il leader del gruppo di minoranza ‘Futura, tu al centro’, Anteo Bonacorsi (foto), all’inizio dei lavori ha annunciato che nei prossimi giorni formalizzerà il suo passaggio al gruppo misto. Insomma, lascia la squadra che nell’ultima tornata elettorale, dell’ottobre 2021, aveva sostenuto la sua candidatura a sindaco contro il colosso Barbieri (con quest’ultimo che poi vinse con l’84,45% dei consensi contro il 15,55 raggranellato dalla formazione antagonista). A rendere esplosivo questo annuncio di Bonacorsi (Psi) è soprattutto il fatto che arriva a due mesi dalle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale (in programma per il 24 e 25 maggio) e ad appena uno dalla presentazione delle liste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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