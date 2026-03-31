Due consiglieri hanno formato un nuovo gruppo misto, lasciando il partito di appartenenza. Dopo questa decisione, sono stati ufficialmente espulsi dai Democratici. La scelta di creare il gruppo indipendente ha portato a questa conseguenza, senza ulteriori passaggi formali o motivazioni aggiuntive. La situazione si inserisce nel quadro delle recenti dinamiche politiche nel consiglio comunale.

Come avevamo ipotizzato nelle scorse settimane, quando i consiglieri Luciano Cetrullo e Alessandro Morsilli (nella foto) hanno costituito il gruppo misto, è arrivata l’espulsione dai Dem. "Il “reato” commesso? Lasciare il gruppo Pd, il più numeroso della maggioranza ma anche il meno incisivo - commenta Morsilli -. Perché l’abbandono, considerando che Luciano era capogruppo? Perché era un gruppo non coeso, dove ognuno remava per conto suo e le posizioni in aula spesso erano smentite da esponenti o dal partito, lasciando ad altre forze la possibilità di orientare le scelte della Giunta. Il segretario e altri non hanno perso tempo: si sono subito attivati per liberarsi di due scomodi personaggi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due consiglieri al gruppo misto. Fuori dai “Dem“

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