Grottaminarda al via la riqualificazione dei Giardini De Curtis | lavori da fine agosto

A Grottaminarda sono iniziati i lavori di riqualificazione dei Giardini De Curtis, previsti a partire dalla fine di agosto. Nonostante i preparativi siano stati completati, l’Amministrazione ha deciso di non intervenire durante la primavera e l’estate per evitare di disturbare l’uso della Villa comunale durante le stagioni più frequentate. Le operazioni di rinnovamento sono quindi state pianificate per la fine dell’estate, mantenendo la Villa aperta durante i periodi di maggiore affluenza.