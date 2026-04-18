Grosso albero cade sulla strada | paura per gli automobilisti ma nessuna conseguenza

Un grande albero è crollato sulla strada, creando timori tra gli automobilisti in transito. Fortunatamente, per quanto riguarda l’incidente, non sono stati registrati danni o feriti. L’evento si è verificato in un'area che già in passato aveva visto situazioni simili, ma questa volta il crollo si è concluso senza conseguenze gravi. La caduta ha attirato l’attenzione di chi passava nei pressi, ricordando eventi tragici avvenuti in passato.

LECCE – E’ successo ancora una volta e solo per una serie di circostanze fortuite non si sono avute conseguenze gravi (il pensiero corre inevitabilmente alla tragica morte della bimba 12enne di Bisceglie) durante il passaggio delle auto che hanno rischiato di essere schiacciate dall’imponente.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Grosso albero di pino cade sulla provinciale: disagi per gli automobilisti Paura a Roma: grosso albero cade su via Tiburtina a San Lorenzo, 2 feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nel pomeriggio: albero crolla e colpisce auto e passanti Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia a Bisceglie a causa del forte vento: un albero cade in strada e colpisce mortalmente una ragazzina di 12 anni; Il forte vento di scirocco sferza Bari: albero cade in via Eritrea, ringhiera pericolante in centro; Cade grosso albero a Teramo FOTO; Grosso albero cade per il forte vento a Molfetta in via Leonardo Mezzina. Circolazione limitata. Grosso albero cade su bus in transito, nessun feritoUn grosso albero è caduto nel pomeriggio del 4 aprile in viale Europa a Foggia mentre transitava un autobus che garantisce il trasporto pubblico locale. Il mezzo, il cui transito è stato sbarrato dal ... rainews.it Grosso albero cade sulla SP 99 a Lattarico: strada bloccata, traffico in tiltDisagi alla circolazione nel pomeriggio a Lattarico lungo la Strada Provinciale 99, al chilometro 4.2 in località Regina, dove un grosso albero di pino è improvvisamente crollato sulla carreggiata. La ... msn.com Maltempo, un albero si spezza e cade nel parco del Velodromo degli Ulivi: allarme proprio vicino all’area giochi L'albero spezzato Il maltempo dei giorni scorsi desta allarme a causa di un grosso albero di pino che si è spezzato all’interno del parchetto del facebook