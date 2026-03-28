Grosso albero di pino cade sulla provinciale | disagi per gli automobilisti

Da brindisireport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero di pino di grandi dimensioni è caduto questa mattina sulla strada provinciale che collega Tuturano a Brindisi, causando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di sgombero.

Si tratta della sp che collega Tuturano a Brindisi. La chioma ha invaso una corsia. Vigili del fuoco sul posto BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, sulla strada provinciale che collega Tuturano a Brindisi, per un grosso albero di pino caduto sulla carreggiata. La chioma ha invaso una corsia. Il traffico ha subito rallentamenti. Da quanto si apprende non risultano danni a persone o auto. Solo disagi. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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