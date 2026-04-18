Groppelli e Dadati interrogano gli studenti su orientamenti sessuali e identità di genere

Recentemente, due assessori hanno inviato una comunicazione ai dirigenti scolastici chiedendo di somministrare agli studenti delle classi prime e quinte un questionario riguardante l’orientamento sessuale e l’identità di genere. La richiesta si inserisce in un’operazione più ampia di raccolta di dati su queste tematiche, che coinvolge le scuole di vari ordini. La decisione ha suscitato discussioni tra le parti interessate, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti del questionario.

«In questi giorni gli assessori Serena Groppelli e Mario Dadati hanno inviato una nota ai dirigenti scolastici chiedendo di somministrare agli studenti delle classi prime e quinte un questionario legato all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Si tratta di un argomento serio e delicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Gli insegnanti devono rivedere linguaggi e modalità di comunicazione, gli studenti stanno su YouTube”, l’intervento del Professor Schettini a “Orientamenti”La scuola deve confrontarsi con i cambiamenti della società e con i nuovi spazi digitali frequentati dai giovani. Studenti e docenti si confrontano su orientamenti futuri in vista dell’orientamento scolastico**Un confronto diretto tra studenti e docenti per scegliere il futuro della scuola secondaria** Nel cuore dell’istituto liceo Raffaello Politi di...