Studenti e docenti si confrontano su orientamenti futuri in vista dell’orientamento scolastico

Studenti e docenti si incontreranno il 7 febbraio all’istituto Raffaello Politi di Agrigento per discutere delle scelte future legate all’orientamento scolastico. È un momento in cui si parlerà di come aiutare i ragazzi a decidere il percorso più adatto, con un confronto diretto tra chi insegna e chi sta per scegliere. La giornata si svolgerà in modo semplice e pratico, senza formalismi, per capire meglio quali sono le esigenze e le aspettative di tutti.

**Un confronto diretto tra studenti e docenti per scegliere il futuro della scuola secondaria** Nel cuore dell’istituto liceo Raffaello Politi di Agrigento, il 7 febbraio 2026 si aprirà un nuovo capitolo per lo orientamento scolastico. A partire dalle ore 11, l’aula magna sarà il centro di un evento unico: un open day dal titolo “Il liceo raccontato dai ragazzi: passo dopo passo verso la scelta”. Un incontro organizzato per permettere alle famiglie di avvicinarsi a una scelta importante: la scelta della scuola superiore. Il liceo Raffaello Politi, situato in via Acrone, ha deciso di avviare un dialogo diretto tra studenti, docenti, genitori e tutor, per mostrare come funziona davvero la vita scolastica in un istituto che punta a offrire un ambiente di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agrigento Politi

OrientaMenti Live MIM•INDIRE è una serie di otto talk show dedicati all’orientamento scolastico e formativo.

OrientaMenti Live è una serie di otto talk show organizzati da MIM e INDIRE, dedicata a professionisti e operatori dell’orientamento scolastico e formativo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Agrigento Politi

Argomenti discussi: Benevento dice no all’accorpamento: docenti e studenti in piazza; Non toglieteci la nostra preside: studenti e docenti del Gullace contro il cambio dirigente; Prima è toccato ai giudici di sinistra, poi ai giornalisti, agli artisti, ai manifestanti, agli studenti. Ora agli insegnanti. Schedateci tutti - Left; Azione Studentesca e il questionario sui prof di sinistra: è bufera politica.

Docente non vedente parteciperà al viaggio di istruzione come consulente didattico: trovata soluzione dopo le proteste di studenti e famiglieIl professore di inglese non vedente di un istituto scolastico di Scandicci accompagnerà la classe nel viaggio di istruzione a Dublino con il ruolo di consulente didattico. orizzontescuola.it

Carta del docente 2025/2026, domande e risposte su novità e acquisti consentitiGuida completa alle nuove regole per hardware e trasporti, corsi di formazione e libri. Novità dell'anno l'estensione del bonus anche ai precari ... tgcom24.mediaset.it

“Siamo qui per difendere la nostra preside e le due docenti tutte e tre raggiunte da un ingiusto provvedimento di sospensione. Noi studenti vogliamo dire con chiarezza che siamo in disaccordo con le sanzioni che sono state prese nei confronti della preside”. facebook