Studenti e docenti si confrontano su orientamenti futuri in vista dell’orientamento scolastico
Studenti e docenti si incontreranno il 7 febbraio all’istituto Raffaello Politi di Agrigento per discutere delle scelte future legate all’orientamento scolastico. È un momento in cui si parlerà di come aiutare i ragazzi a decidere il percorso più adatto, con un confronto diretto tra chi insegna e chi sta per scegliere. La giornata si svolgerà in modo semplice e pratico, senza formalismi, per capire meglio quali sono le esigenze e le aspettative di tutti.
**Un confronto diretto tra studenti e docenti per scegliere il futuro della scuola secondaria** Nel cuore dell’istituto liceo Raffaello Politi di Agrigento, il 7 febbraio 2026 si aprirà un nuovo capitolo per lo orientamento scolastico. A partire dalle ore 11, l’aula magna sarà il centro di un evento unico: un open day dal titolo “Il liceo raccontato dai ragazzi: passo dopo passo verso la scelta”. Un incontro organizzato per permettere alle famiglie di avvicinarsi a una scelta importante: la scelta della scuola superiore. Il liceo Raffaello Politi, situato in via Acrone, ha deciso di avviare un dialogo diretto tra studenti, docenti, genitori e tutor, per mostrare come funziona davvero la vita scolastica in un istituto che punta a offrire un ambiente di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu
