Gli insegnanti devono rivedere linguaggi e modalità di comunicazione gli studenti stanno su YouTube l’intervento del Professor Schettini a Orientamenti

La scuola deve confrontarsi con i cambiamenti della società e con i nuovi spazi digitali frequentati dai giovani. È il messaggio lanciato dal fisico e divulgatore Vincenzo Schettini durante l’incontro al teatro Cavour di Imperia, inserito nel progetto regionale “Orientamenti”, che ha coinvolto oltre 1.200 studenti della provincia. All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale Marco Scajola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini si difende e chiama gli avvocati, gli show in classe e gli studenti “costretti”: «Scherzavo». Giallo sui 100 video sparitiMai una segnalazione finora sarebbe stata sollevata contro Vincenzo Schettini per la sua attività di insegnante e influencer anche in classe.

Carta del Docente 2026 in ritardo: quando arriva, perché l’importo scende e cosa devono fare gli insegnantiLa Carta del Docente non è ancora stata erogata nonostante l'annuncio di una partenza entro febbraio.

