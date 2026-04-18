Grifone prove di futuro Sabelli fino al 2029

Il centrocampista Piergiorgio Sabelli ha rinnovato il suo contratto con la squadra di calcio fino al 2029. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento dell’accordo con il giocatore, che resterà in squadra per altri sei anni. Sabelli, che fa parte del club da diversi anni, continuerà a vestire la maglia biancorossa nel prossimo futuro. La firma è stata confermata tramite comunicato ufficiale.

Il centrocampista Piergiorgio Sabelli ha prolungato il suo contratto con l’ Us Grosseto fino al 2029. Questo prolungamento triennale è stato accolto con soddisfazione da parte dei tifosi maremmani dal momento che il giocatore romano ha assicurato un altissimo rendimento durante la sua esperienza con la maglia biancorossa e sono certi che anche nel prossimo futuro Sabelli offrirà prestazioni di alto livello. Ieri pomeriggio tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo, che ha dato esito positivo, allo stadio ’Zecchini’ in vista della prossima stagione tra i professionisti. Presenti Adriano Buccelli, presidente della società Atletica Grosseto Banca Tema, e Gianni Lamioni, patron dell’Us Grosseto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grifone, prove di futuro. Sabelli fino al 2029 Notizie correlate Leggi anche: Roma, patto per il futuro: Mancini e Cristante pronti a firmare fino al 2029 DAZN acquista i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e degli Europei di pallavolo fino al 2028L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Rassegna Stampa | Genoa, De Rossi può già pianificare il futuro. All’orizzonte la gara col Pisa; Genoa, a Pisa chance per Masini e Amorim: prove di futuro. Grifone alla prova Prato. Torna ’Classi in curva’Lo stadio Zecchini si accinge a vivere un’altra giornata di sport. Domenica, infatti, per la quindicesima giornata del girone d’andata, si presenta in Maremma l’undici biancazzurro del Prato che è ... lanazione.it Grifone alla prova umbra. In campo rientra SabelliCon il rientrante Sabelli dopo la squalifica, senza Della Latta e Fiorani, il primo passato alla Pistoiese ed il secondo ancora infortunato, il Grosseto, capolista incontrastato, si accinge ad ... lanazione.it Grifone Calcio facebook