Dopo aver partecipato alle gare di nuoto in acque libere in vista di Parigi 2024, Gregorio Paltrinieri aveva deciso di allontanarsi dalle competizioni in vasca. Tuttavia, nelle ultime ore, ha annunciato di aver ripreso a prepararsi nuotando in piscina, spiegando che la competizione gli serve per sentire di nuovo l’adrenalina. La sua presenza in vasca è quindi tornata, anche se all’ultimo momento.

Dopo Parigi 2024 Gregorio Paltrinieri aveva preso le distanze dall’amata piscina, mettendo anima e corpo nelle acque libere. Un progetto ambizioso il suo: arrivare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e lanciare il guanto di sfida ad atleti nel loro Prime. Paltrinieri lo si è imparato a conoscere, è uomo che vive la competizione come fosse l’aria che respira. Ed ecco che si giustifica il ritorno in vasca, nei campionati italiani di Riccione. Un 1500 stile libero diverso dal solito: non l’assolo da uomo in fuga, ma lo sprint dell’ultimo 50 metri a piegare la resistenza dei rivali. Il campione carpigiano si è imposto in 14’58?03, battendo un coriaceo Marcello Guidi al personale in 14’58?30 ed Ivan Giovannoni in 14’59?21.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gregorio Paltrinieri: “Ho deciso all’ultimo di gareggiare, la piscina mi serve per provare quell’adrenalina”

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