Gregorio Paltrinieri | Continuo a lavorare perché mi piace farlo mi diverto e amo gareggiare Livigno e il centro di Aquagranda sono ormai casa
Gregorio Paltrinieri ha deciso di continuare ad allenarsi perché si diverte e ama le sfide in vasca. Dopo aver passato mesi tra Livigno e il centro di Aquagranda, si sente ormai a casa in quei luoghi. L’atleta olimpico ha spiegato che il suo obiettivo principale è far ascoltare le esigenze degli sportivi, con gli Europei di Parigi come prossima tappa. Poi, punta a prepararsi per i Giochi di Los Angeles 2028.
Una curiosità: a che ora ha fatto colazione? «In realtà mi sono portato (e ce la mostra dallo zaino, ndr) solo una pera e un succo di frutta, adesso vado a mangiare». Partiamo dall’elezione dell'anno scorso nel Comitato Nazionale del Coni credo racconti molto del rispetto di tutti per lei e di come è riconosciuto come punto di riferimento. «Sì, è stato bello, mi ci sono trovato un po' così all'improvviso. Ci dovevano essere le lezioni del Coni, e qualcuno vicino a me mi ha detto “guarda che tu saresti giusto per questa cosa”. Io non ci avevo mai pensato e mi sono proposto e ho vinto tra rappresentanti atleti e il maggior numero dei voti, quindi è stato importante e soprattutto sto scoprendo qualcosa di nuovo in questo percorso, facciamo le riunioni tra di noi, cosa che effettivamente così nel tecnico io non ci ero mai andato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Greg Paltrinieri alla Rottnest Channel Swim, la storica traversata australiana di 19,7 kmCarpi si prepara a seguire con orgoglio le imprese di Gregorio Paltrinieri. L’atleta carpigiano sarà al via il prossimo 21 febbraio della 36ª edizione della Rottnest Channel Swim, prestigiosa competiz ... temponews.it
Gregorio Paltrinieri operato a dito e gomito dopo i Mondiali di Nuoto/ Il gesto dopo l’interventoGregorio Paltrinieri operato a dito e gomito dopo i Mondiali di nuoto. Greg scherza: Mi hanno operato e fatto la pizza Gregorio Paltrinieri finisce sotto i ferri dopo i Mondiali di Nuoto 2025 dove ... ilsussidiario.net
Questionedistile - #Senzacategoria #fiamingo Greg e Rossella a Livigno (e Bormio) da star ora scoprono emozioni sulla neve: Stavolta a Livigno, che conosce bene, Gregorio Paltrinieri ci va da spettatore vip, da stella del nuoto insieme alla compagna… x.com
Tre episodi che raccontano il ruolo strategico di FS nelle Olimpiadi italiane. Ad accompagnare il racconto, le testimonianze di quattro grandi campioni: Deborah Compagnoni, Gregorio Paltrinieri, Arianna Fontana e Jacopo Luchini, - facebook.com facebook