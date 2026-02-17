Gregorio Paltrinieri | Continuo a lavorare perché mi piace farlo mi diverto e amo gareggiare Livigno e il centro di Aquagranda sono ormai casa

Gregorio Paltrinieri ha deciso di continuare ad allenarsi perché si diverte e ama le sfide in vasca. Dopo aver passato mesi tra Livigno e il centro di Aquagranda, si sente ormai a casa in quei luoghi. L’atleta olimpico ha spiegato che il suo obiettivo principale è far ascoltare le esigenze degli sportivi, con gli Europei di Parigi come prossima tappa. Poi, punta a prepararsi per i Giochi di Los Angeles 2028.

Una curiosità: a che ora ha fatto colazione? «In realtà mi sono portato (e ce la mostra dallo zaino, ndr) solo una pera e un succo di frutta, adesso vado a mangiare». Partiamo dall'elezione dell'anno scorso nel Comitato Nazionale del Coni credo racconti molto del rispetto di tutti per lei e di come è riconosciuto come punto di riferimento. «Sì, è stato bello, mi ci sono trovato un po' così all'improvviso. Ci dovevano essere le lezioni del Coni, e qualcuno vicino a me mi ha detto "guarda che tu saresti giusto per questa cosa". Io non ci avevo mai pensato e mi sono proposto e ho vinto tra rappresentanti atleti e il maggior numero dei voti, quindi è stato importante e soprattutto sto scoprendo qualcosa di nuovo in questo percorso, facciamo le riunioni tra di noi, cosa che effettivamente così nel tecnico io non ci ero mai andato.

