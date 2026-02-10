Sinner | Da me apri la porta e sei sulle piste mi manca quell' adrenalina Poi la dedica all' amica Vonn
Jannik Sinner è tornato a parlare dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Il numero due del mondo, volato a Doha per partecipare all’Atp 500 della settimana prossima, ha rilasciato un’intervista a Vogue per lanciare una nuova linea dello sponsor Nike. Sinner ha parlato ampiamente della sua passione per lo sci, sport praticato fin da bambino: “Mi piace molto sciare. Quando sono a casa d'inverno, cerco di andarci ma sempre facendo attenzione a non infortunarmi. Da dove vengo io, apro la porta di casa e trovo le piste. Quindi è stato naturale dedicarmi subito allo sci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Sinner Vonn
Jannik Sinner, vacanze di Natale sulle piste di sci: poi in famiglia, anche con la fidanzata
Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: “Non mi manca”. Poi boccia il nuovo kit
Jannik Sinner, in vista degli Australian Open, ha commentato con un sorriso la sua relazione con Carlos Alcaraz, affermando di non sentirne sempre la mancanza.
Laura.Golarsa. . Australian Open Resoconto di un torneo fantastico, Alcaraz di qualità immensa, Djokovic GOAT, Sinner più giocabile ma sempre di altissimo livello #tennis #tennisplayer #sinner #alcaraz #djokovic - facebook.com facebook
Domani ore 9.00, Sinner apre il suo 2026, provando a centrare il tris dopo i trionfi del 2024 con Medvedev e del 2025 con Zverev. Di fronte Hugo Gaston, già battuto nei precedenti. Prima, nella notte italiana, in campo Darderi, Sonego, Musetti, Nardi: chi r x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.