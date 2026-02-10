Sinner | Da me apri la porta e sei sulle piste mi manca quell' adrenalina Poi la dedica all' amica Vonn

Jannik Sinner è tornato a parlare dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Il numero due del mondo, volato a Doha per partecipare all’Atp 500 della settimana prossima, ha rilasciato un’intervista a Vogue per lanciare una nuova linea dello sponsor Nike. Sinner ha parlato ampiamente della sua passione per lo sci, sport praticato fin da bambino: “Mi piace molto sciare. Quando sono a casa d'inverno, cerco di andarci ma sempre facendo attenzione a non infortunarmi. Da dove vengo io, apro la porta di casa e trovo le piste. Quindi è stato naturale dedicarmi subito allo sci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jannik Sinner, in vista degli Australian Open, ha commentato con un sorriso la sua relazione con Carlos Alcaraz, affermando di non sentirne sempre la mancanza.

