Il vice ministro dell’agricoltura in Grecia si è dimesso immediatamente sabato 18 aprile 2026, in seguito allo scandalo riguardante titoli falsi. La decisione arriva nel contesto di tensioni crescenti all’interno del governo, che si trova ad affrontare una crisi politica dopo le accuse legate alle irregolarità finanziarie. La situazione si inserisce in un quadro di instabilità che coinvolge diverse figure dell’esecutivo.

L’instabilità politica nel governo greco ha raggiunto un nuovo punto di rottura questo sabato 18 aprile 2026, con le dimissioni del vice ministro dell’agricoltura Makarios Lazaridis. La decisione è arrivata a seguito delle rivelazioni riguardanti l’assenza dei titoli accademici necessari per ricoprire i ruoli ricoperti dal nel settore pubblico in passato. Lazaridis era stato inserito nel governo solo poche settimane fa, durante un rimpasto della giunta che aveva cercato di tamponare una crisi legata a uno scandalo nel settore agricolo. Quella stessa crisi aveva già costretto alle dimissioni il precedente ministro dell’agricoltura, Konstantinos Tsiaras, portando alla nomina di Margaritis Schinas, ex vicepresidente della Commissione europea, alla guida del dicastero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia, scandalo titoli falsi: vice ministro si dimette subito

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