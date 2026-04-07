Scandalo Opekepe in Grecia | il primo ministro Mitsotakis punta a un cambio dell’assetto politico

Da metropolitanmagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Grecia, si sono verificati nuovi sviluppi legati allo scandalo Opekepe, che coinvolge una presunta frode sui fondi agricoli. Il primo ministro ha annunciato l’intenzione di modificare l’assetto politico del paese. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a cambiamenti in ambito politico e amministrativo. Le indagini continuano a essere in corso e non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli.

Sono emersi sviluppi in merito allo scandalo Opekepe che ha investito la Grecia recentemente. L’oggetto in questione è una presunta frode su fondi agricoli che ha portato (e sta portando) profondi cambiamenti dell’assetto politico greco. Tra i dossier inerenti al caso vi è un primo fascicolo, proveniente dalla Procura europea, che chiede la revoca dell’immunità di undici parlamentari in carica. Il secondo, invece, è relativo alla legge sulla responsabilità dei ministri. Nello specifico riguarda l’ex ministro dello Sviluppo rurale Spillos Livanos e il suo viceministro, Fotini Arabatzi, in merito ad atti e omissioni nell’esercizio delle loro funzioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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