Scandalo Opekepe in Grecia | il primo ministro Mitsotakis punta a un cambio dell’assetto politico

In Grecia, si sono verificati nuovi sviluppi legati allo scandalo Opekepe, che coinvolge una presunta frode sui fondi agricoli. Il primo ministro ha annunciato l’intenzione di modificare l’assetto politico del paese. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a cambiamenti in ambito politico e amministrativo. Le indagini continuano a essere in corso e non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli.