Scandalo Epstein | Brende si dimette Clinton testimoniano a porte

Lo scandalo Epstein coinvolge figure di spicco nel mondo della finanza e della politica, portando a cambiamenti nei ruoli di alcuni protagonisti. Recentemente, sono state annunciate le dimissioni di Borge Brende dalla guida del World Economic Forum. Contestualmente, si preparano le testimonianze di personaggi di rilievo, che potrebbero aggiungere dettagli alle indagini in corso.

Lo scandalo Epstein continua a scuotere i vertici del potere globale, con le dimissioni di Borge Brende dalla presidenza del World Economic Forum e l’attesa per le testimonianze di Hillary e Bill Clinton. Le rivelazioni del Dipartimento di Giustizia statunitense hanno portato alla luce contatti inquietanti tra Brende e il controverso finanziere, mentre i Clinton si preparano a deporre a porte chiuse nella loro residenza di Chappaqua. Lo scandalo, che ha già coinvolto figure come Bill Gates e Larry Summers, getta nuove ombre anche su Donald Trump, con documenti dell’FBI che accennano a accuse di aggressione sessuale quando la presunta vittima era minorenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Davos, terremoto al World Economic Forum: il presidente Brende si dimette dopo lo scandalo degli Epstein fileIl presidente del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, si dimette dopo l’indagine sui rapporti con Jeffrey Epstein.

Caso Epstein: i Clinton non testimoniano al Congresso e rischiano un anno di carcereIl caso Epstein continua a tenere banco in America e questa volta è il nome di una potente coppia politica a finire al centro della vicenda: i...

Temi più discussi: Caso Epstein, si dimettono Brende e Summers. Gates fa mea culpa; Caso Epstein, ex principe Andrea sarà escluso da linea di successione; Usa. Il caso Epstein torna alla CIA: la lettera che alimenta i sospetti; Epstein Files: l’arte prende coscienza? Il caso di Tai Shani.

Davos, terremoto al World Economic Forum: il presidente Brende si dimette dopo lo scandalo degli Epstein fileIl presidente del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, si dimette dopo l’indagine sui rapporti con Jeffrey Epstein. lanotiziagiornale.it

Il presidente del forum di Davos si dimette per lo scandalo EpsteinBørge Brende si dimette dalla guida del World Economic Forum dopo otto anni al vertice dell’organizzazione che riunisce leader politici ed economici globali. thesocialpost.it

Fergie avvistata in Irlanda, continuano gli spostamenti dopo lo scandalo Epstein. Le rivelazioni del Mail, "per lei un soggiorno in un resort di lusso" #ANSA facebook

Fergie avvistata in Irlanda, continuano gli spostamenti dopo lo scandalo Epstein. Le rivelazioni del Mail, "per lei un soggiorno in un resort di lusso" #ANSA x.com