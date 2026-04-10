Roberta Valente – Notaio a Sorrento intervista a Maria Vera Ratti | Roberta si prende tanto sul serio nella vita sono più elastica Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi

Da domenica 12 aprile, Raiuno trasmette la nuova serie in otto episodi dedicata a Roberta Valente, notaio a Sorrento, prodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive. La protagonista, interpretata da un’attrice, si occupa di questioni legali e patrimoniali in un contesto che mescola aspetti professionali e personali. In un’intervista, Maria Vera Ratti ha commentato le caratteristiche della protagonista, sottolineando che Roberta si prende molto sul serio, a differenza di altri personaggi in ruoli simili.

Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie prodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive, in onda su Raiuno per quattro serate, a partire da domenica 12 aprile, con un totale di otto episodi. Protagonista è Maria Vera Ratti, che interpreta una giovane professionista alle prese con casi complessi e dinamiche personali intense, affiancata da Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma, sotto la regia di Vincenzo Pirozzi. La narrazione unisce questioni legali tipiche degli studi notarili, come testamenti, compravendite immobiliari, tutela dei minori, creazione di società e diritti di successione, a intrecci emotivi e familiari che rendono ogni vicenda più profonda e umana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi” “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista esclusiva ad Alessio Lapice: “Calogiuri e Stefano si somigliano, entrambi legati alla famiglia. Imma Tataranni senza Vanessa Scalera? Strano immaginarla senza di lei”La nuova serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” debutta su Raiuno a partire dal 12 aprile, proponendo un racconto che intreccia mistero,... Temi più discussi: Roberta Valente - Notaio in Sorrento; Arriva la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento; Roberta Valente. Notaio in Sorrento: la nuova fiction Rai; Roberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast e quando va in onda la nuova fiction Rai. Roberta Valente - Notaio in Sorrento: cast e trama episodio 1x2Roberta, determinata e attenta a ogni dettaglio, torna a Sorrento, la sua città natale, dopo aver superato il concorso notarile. Qui, mentre organizza il matrimonio con il compagno di sempre, si ... superguidatv.it Roberta Valente - Notaio in Sorrento: cast e tramaRoberta, determinata e attenta a ogni dettaglio, torna a Sorrento, la sua città natale, dopo aver superato il concorso notarile. Qui, mentre organizza il matrimonio con il compagno di sempre, si ... superguidatv.it una nuova coppia sta per arrivare nella prima serata di Rai 1 una nuova fiction per la primavera la guarderete Ve ne parliamo qui https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/roberta-valente-notaio-in-sorrento-di-cosa-parla-la-nuova-fiction-d - facebook.com facebook “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” debutta su Rai 1 x.com