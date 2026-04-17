Nella fiction in onda su Rai1, Grazia Schiavo interpreta Rosalba, un personaggio caratterizzato da fragilità e apparenza trascurata. La storia mostra come Rosalba si aggrappi all’amore fino a perdere se stessa, affrontando verità difficili da accettare. La narrazione si concentra sui momenti di vulnerabilità e sulle sfide emotive del personaggio, offrendo uno sguardo intenso sulla sua evoluzione. La serie viene trasmessa ogni domenica in prima serata.

Fragilità, apparente trascuratezza, verità difficili da accettare: tutto questo è racchiuso nel personaggio di Rosalba, interpretato da Grazia Schiavo in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di successo che va in onda domenica in prima serata su Rai1. Grazia Schiavo ci ha raccontato del segreto del successo della fiction, del fascino di Sorrento, del lavoro sul set, del rapporto che si è creato con Maria Vera Ratti e del suo modo di costruire un personaggio, fino a rivelare il suo sogno professionale. In Roberta Valente – Notaio in Sorrento interpreti Rosalba. Ci racconti chi è questa donna e che cosa ti ha colpito di lei? Rosalba è una donna che, almeno in apparenza, restituisce subito un’immagine molto precisa di sé.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grazia Schiavo in Roberta Valente – Notaio in Sorrento: “Rosalba si aggrappa all’amore fino a smarrire se stessa”

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