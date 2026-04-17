Campania denuncia sulle ricette dematerializzate | Gravi criticità nel sistema sanitario regionale

In Campania sono state sollevate accuse riguardanti il funzionamento delle ricette dematerializzate nel sistema sanitario regionale. La denuncia evidenzia problematiche che riguardano la gestione delle prescrizioni digitali, portando a un crescente dibattito pubblico sulla qualità e l’efficienza dei servizi sanitari. La questione ha portato all’apertura di un confronto tra le autorità sanitarie e le istituzioni locali, con l’obiettivo di affrontare le criticità segnalate.

Accuse e polemiche sulla gestione delle ricette digitali: si apre il confronto sulla sanità campana. Nonostante sia passato più di un anno dalla delibera di Regione Campania, dove veniva stabilito che, oltre ad oncologi ed ematologi, anche cardiologi, pneumologi e diabetologi DEVONO emettere la ricette dematerializzate, attraverso la piattaforma e-prescription, affinché i cittadini non siano costretti a fare interminabili file ad affollare gli studi dei medici di famiglia, che diventano sempre più pochi, semplicemente per la trascrizione su ricetta dematerializzata di un farmaco, una visita di controllo eo un esame diagnostico. Regione Campania e le AASSLL, oltre che deliberare, hanno il dovere di vigilare che le norme vengano attuate e rispettate.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Campania, denuncia sulle ricette dematerializzate: “Gravi criticità nel sistema sanitario regionale” Notizie correlate Calabria, aggressione a cardiologo: sindacato Anaao denuncia insicurezza e fragilità del sistema sanitario regionale.Calabria, un cardiologo aggredito in ospedale: l'allarme del sindacato sulla sicurezza e le fragilità del sistema sanitario Un cardiologo, il dottor... Detenuto evaso dall'ospedale Santa Chiara: "Gravi criticità nel sistema carcerario"La fuga dell'uomo è durata poche ore ma dal sindacato Uil Polizia penitenziaria mettono in evidenza le problematiche del settore tra carenza di... Approfondimenti e contenuti M5S: Il superticket sulle ricette è illegale. Interrogazione a De LucaI cittadini campani continuano a sborsare 10 euro aggiuntivi di cosiddetto superticket che non risultano dovuti. Innanzitutto perché non ci risultano proroghe normative del Commissario ad acta per la ... quotidianosanita.it Campania. Ricetta elettronica, dal 10 agosto obbligo di registrazione anche per i prescrittori sostitutiAdeguata la piattaforma informatica Sogei. Scongiurato il rischio che il sostituto effettuasse prescrizioni al di fuori del sistema di processo dematerializzato ovvero prescrivesse in nome e per conto ... quotidianosanita.it